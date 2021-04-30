موتورولا تعلن عن هاتف متطور بمواصفات مميزة وسعر منافس! (فيديو)

ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف معالج Unisoc T700 بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبًا.

ويأتي الهانف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ.

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 140 يورو حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته موتورولا بماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.