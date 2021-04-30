انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بـ'خطوات أكثر فاعلية' لإعادة العراقيين العالقين في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، لجنة الصحة والسلامة الوطنية بخطوات أكثر واقعية لإعادة العراقيين العالقين في الهند إلى أرض الوطن.