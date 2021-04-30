بايدن يعرض مساعدة إسرائيل في حادث التدافع.. والبحث عن ضحايا أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إنها تعمل للتحقق من تقارير عن وجود مواطنين أمريكيين من بين ضحايا حادث التدافع في شمالي إسرائيل.

ونقل موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها تعمل مع السلطات المحلية للتحقق من التقارير التي تفيد بأن أمريكيين من بين القتلى والجرحى في مأساة جبل ميرون".

يأتي ذلك فيما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقديم العزاء في مأساة المهرجان الديني.

وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "بايدن وجه فريقه بعرض المساعدة الأمريكية لإسرائيل في هذه الكارثة".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن 44 إسرائيليا قتلوا وأن أكثر من 100 أصيبوا بحادث التدافع، مساء الخميس، في جبل الجرمة "ميرون" في شمالي إسرائيل.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحداد الوطني، الأحد، على إثر الحادث.

وتحول الاحتفال الديني الذي شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، فجر الجمعة، إلى مأساة عقب تدافع تخلل أضخم تجمّع تشهده إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا.