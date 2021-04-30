شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان وإسرائيل يستأنفان المحادثات البحرية الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، أن لبنان وإسرائيل سيستأنفان، الثلاثاء المقبل، المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول النزاع على الحدود بينهما في البحر المتوسط، بعد أن يصل فريق من واشنطن إلى لبنان.

ويصل الفريق الذي يقوده جون دروشر، إلى بيروت الاثنين المقبل. وقالت مصادر رسمية لبنانية، الخميس، إن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في محاولة لحل النزاع الذي توقف بسببه استكشاف النفط والغاز في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات تعثرت.

وعقد البلَدان جولات عدة من المحادثات التي تستضيفها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام جنوبي لبنان، ومثلت ذروة جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات.