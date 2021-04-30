شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود..إندونيسيون يبكون ضحايا الغواصة الغارقة في عرض البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إندونيسيا - رويترز

على متن سفينة حربية، أقام أقارب أفراد طاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة المتوفين، حفل تأبين لهم، ورددوا أسماء أحبائهم، وهم ينتحبون وينثرون الورود في مياه البحر في حفل أقيم على سطح الماء الجمعة.

وحضر حفل التأبين نحو 150 من أفراد الأسر على متن السفينة. وانخرط بعضهم في البكاء في حين حاول البعض مواساة الآخرين. وأدى جنود في سلاح البحرية التحية للضحايا بصوت واحد على متن السفينة المتعددة الأغراض «كيه.آر.آي دي.آر سوهارسو»، تكريماً لهم في المكان الذي شوهدت فيه الغواصة للمرة الأخيرة.

وعثر على الغواصة «كيه.آر.آي نانجالا-402» على عمق يقارب 840 متراً، الأحد الماضي، بعدما تفككت إلى ثلاثة أجزاء تقريباً تحت ضغط الماء، وذلك بعد أربعة أيام من فقد الاتصال بهاـ بينما كانت تستعد لإجراء تدريب بقذائف الطوربيد.

وما زالت عمليات انتشال الغواصة المصنوعة في ألمانيا، جارية بمساعدة فرق بحث دولية، في حين تبذل السلطات جهوداً حثيثة للاستقرار على وسيلة لرفع الحطام. وقال خبراء إن سحب أجزاء الغواصة إلى سطح الماء يمثل تحدياً ضخماً يتطلب معدات خاصة.