شكرا لقرائتكم خبر عن مئة مليون أمريكي تلقوا لقاحات كاملة ضد كوفيد ـ19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن تلقي مئة مليون شخص في الولايات المتحدة لقاحات تامة ضد فيروس كوفيد- 19، ما يمثل 40% من البالغين في أمريكا.

وقال منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس في إفادة صحفية، إنّ الأمر «يعني أنّ مئة مليون أمريكي يشعرون بالارتياح وراحة البال». وأشار إلى أنّ العدد يمثل نسبة 40% من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وضعف عدد الأشخاص الذين كانوا تلقوا اللقاحات بشكل تام حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

ويعكس الإعلان نجاحاً لإدارة جو بايدن التي أعطت دفعاً قوياً لحملة التلقيح في الولايات المتحدة، فور تسلّمها السلطة، وحققت الأسبوع الماضي هدفها المتمثل في منح 200 مليون جرعة قبل مرور مئة يوم على ولاية الرئيس الجديد.

وتعطى ثلاثة لقاحات في الولايات المتحدة، هي «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون».