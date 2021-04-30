شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة تجبر 30 ألفاً على الفرار شمالي موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أجبرت المعارك المندلعة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي نحو 30 ألف شخص على الفرار من مدينة بالما شمال شرقي موزمبيق، بعضهم لم يسلم من انتهاكات، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش خلال مؤتمر صحفي في جنيف، عن «القلق العميق إزاء التداعيات الإنسانية المرتبطة بالتصعيد السريع للعنف في شمال موزمبيق؛ حيث أجبر نحو 30 ألف شخص على الفرار من مدينة بالما منذ أن هاجمتها جماعات مسلحة في 24 مارس/آذار الماضي».

وأضاف: «واجه الذين فروا عقبات ملحوظة في محاولة البحث عن الأمان، سواء في البلاد، أو عند محاولتهم عبور الحدود».

وأوضح أن 80 % ممن تعرضوا إلى انتهاكات هم نساء وأطفال.

وأبدى المتحدث أيضاً قلقه حول وضع العائلات التي تفرّقت، وقال: «وصل مئات الأطفال مصدومين ومرهقين بعد انفصالهم عن عائلاتهم». وأوضح أن النازحين يعانون في الأغلب مشاكل صحية، بما في ذلك الإصابات، وسوء التغذية الحاد.

وأضاف: «الناس يواصلون الفرار من بالما، لكن مع وجود عدد قليل فقط من طرق الإجلاء المفتوحة، نشعر بالقلق من عدم تمكنهم من مغادرة هذه المنطقة».

ومنذ نهاية عام 2017، تنشر جماعات متشددة الرعب في محافظة كابو ديلجادو الواقعة شمال شرقب موزمبيق على الحدود مع تنزانيا. وارتفع قبل عام عدد الهجمات الدموية للمقاتلين المعروفين محلياً باسم «الشباب»، ويمارسون أعمالاً مثل الاغتصاب وقطع الرؤوس وحرق القرى لإخافة الناس.