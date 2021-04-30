شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمنع ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

حظرت روسيا، الجمعة، دخول ثمانية مسؤولين من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مواطنين روس.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، إن قائمة الذين تم منعهم تشمل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا جوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وجاءت خطوة موسكو، رداً على فرض بروكسل في مارس/ آذار الماضي، عقوبات على روسيَّين متهمَين بانتهاكات في الشيشان.. كما فرض الاتحاد أيضاً عقوبات في الشهر نفسه على أربعة مسؤولين روس كبار من المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.