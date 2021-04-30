شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر طرق الرحلات البرية جاذبية حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك ما يثير حماس الجميع عندما يتعلق الأمر بفكرة الرحلة البرية على الطريق. سواء كانت رحلة طويلة على طول البلاد مع الأصدقاء أم إلى أقرب شاطئ لك مع العائلة، فمن المؤكد أنك ستقود المركبة وتعبر من خلال مشاهد طبيعية يرغب شخص ما توثيقها على هاتفه ومشاركة أجمل هذه اللحظات عبر وسائل التواصل المختلفة. وما عليك كمتابع سوى التمرير بسرعة عبر «إنستجرام» لمشاهدة مئات المنشورات للمسافرين المتحمسين الذين يتجولون على طول الطرق الساحرة والجميلة في جميع أنحاء العالم.

حللت مجموعة «بنتاجون موتور» أكثر من 7 ملايين وسم «هاشتاج» على «إنستجرام» مرتبطة بأكثر وجهات الرحلات البرية شهرةً في العالم. وذلك من خلال حساب عدد الصور التي تم مشاركتها مؤخراً لكل ميل من الرحلة. والطريق الذي حصل على أكبر عدد من المنشورات هو الأكثر روعة في العالم.

وجد البحث أن طريق «المحيط العظيم» في أستراليا، والذي يجذب الملايين من الزوار المحليين والأجانب سنوياً، هو أجمل رحلة برية في العالم. يليه طريق «بيج سور» في كاليفورنيا، وفي المركز الثالث طريق «جبل حفيت» في الإمارات العربية المتحدة.

«بيج سور» في كاليفورنيا (5226 صورة)

طريق بيج سور في كاليفورنيا

يعتبر طريق «بيج سور»، الممتد على مسافة 90 ميلاً عبر ساحل كاليفورنيا، الجزء الأكثر روعة وحيوية من طريق ساحل المحيط الهادئ السريع، واستحوذ الطريق على 5226 صورة لكل ميل عبر «إنستجرام».

انطلق في جولة رائعة على الساحل الذي يعانق المحيط الهادي من جهة والجبال من جهة أخرى ليمنحك أفضل ما في العالمين. إنها ليست واحدة من أجمل امتدادات الطرق في العالم فحسب، ولكنها أيضاً من بين أفضل 35 وجهة سياحية في جميع أنحاء العالم.

«المحيط العظيم» في أستراليا (8418 صورة)

طريق المحيط العظيم في أستراليا

تُوج طريق المحيط العظيم بأستراليا أجمل طريق للرحلات البرية في العالم. ويحتوي على 1,321,570 علامة تصنيف رائعة مرتبطة به عبر «إنستجرام»، مما يعني أنه يتم التقاط نحو 8418 صورة لكل ميل.

يمتد الطريق الجميل على طول الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا وعلى طول 157 ميلاً بين مدينتي توركواي وآلانسفورد، وقد تم تشييده في عام 1932 واستمر في كونه أحد أشهر الرحلات السياحية في أستراليا. وستشاهد من خلاله المنحدرات في منتزه بورت كامبل الوطني، والمنارة التاريخية، بالإضافة إلى عديد الأماكن التي تتواجد فيها الحيوانات الأسترالية مثل الكنغر، والكوالا، والببغاوات وغيرها.

«جبل حفيت» في الإمارات (4840 صورة)

طريق جبل حفيت في العين - الإمارات

قد تكون رحلة طريق «جبل حفيت» قصيرة ولكنها بالتأكيد مذهلة، لقد تم إنشاء الطريق عام 1980، ويمتد على مسافة 7 أميال، وعلى ارتفاع 1200 متر في رحم جبل حفيت في مدينة العين. ومن خلال مشاركة 4840 صورة ووسم «هاشتاج» لكل ميل عبر «إنستجرام»، حصد طريق «جبل حفيت» المركز الثالث لأجمل الطرق البرية جاذبية في العالم، كما أنه تُوج أحد أعظم الطرق البرية للقيادة في العالم في عدة مناسبات، وذلك بفضل 60 منعطفاً على طول الطريق الجبلي، وسط إطلالات فريدة تتيح فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور.

قمة «تشابمان» في جنوب إفريقيا (3425 صورة)

طريق قمة تشابمان في جنوب إفريقيا

تجمع قيادة السيارة على طريق «قمة تشابمان» أو «تشابيز» بمدينة كيب تاون بين الانبهار بالإبداعات الهندسية، والاستمتاع بمشهد الساحل الخلاب. وتم تشييده في عام 1922 بعد 7 سنوات من العمل، وخضع منذ ذلك الحين لتحسينات كثيرة لجذب السياح والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق البيانات والمعلومات التي جمعتها مجموعة «بنتاجون موتور» حصل هذا الطريق، الممتد 5.5 ميل بمحاذاة ساحل جنوب إفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، على 3425 صورة لكل ميل على «إنستجرام».

ومثل «بيج سور»، يُوفر هذا الممر البري للزوار إطلالات خلابة على المحيط من جانب وعلى الجبال من جانب آخر، ليشعروا وكأنهم محاطون بأعظم جمال الطبيعة الأم.

«هاي فان باس» في فيتنام (4298 صورة)

طريق هاي فان باس في فيتنام

عند ترجمتها، تعني كلمة «هاي فان باس» «طريق سحابة المحيط»، في إشارة إلى الضباب الذي يرتفع من البحر على طول الطريق. و«هاي فان باس» عبارة عن ممر جبلي يبلغ طوله 13 ميلاً عبر سلسلة جبال «أناميت الأكبر» التي تمتد إلى البحر الشرقي لفيتنام وبالقرب من متنزه بيتش ما الوطني. وقد حصد الطريق الجميل 4298 صورة لكل ميل عبر «إنستجرام»، ويعتبر واحداً من أفضل الطرق الساحلية في العالم ولفترة طويلة. عليك فقط سلك هذا الطريق ببطء لأنه قد يصبح ضبابياً بعض الشيء.

«بلو ريدج باركواي» في فرجينيا (1148 صورة)

طريق بلو ريدج باركواي في فرجينيا

يعد طريق «بلو ريدج باركواي» واحداً من الوجهات الأكثر شعبية في ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة، ومن أشهر مناطق الجذب السياحي في العالم. وهو واحد من أطول وأعلى الطرق العاملة في منطقة «الأبالاش»، إذ يصل ارتفاعه في بعض المناطق، وبشكل مثير للإعجاب، إلى 1843 متراً، مما يمنح السائقين مشهداً ممتازاً للعالم أدناه. وقد تم إنشاؤه عام 1935 على امتداد 469 ميلاً جاذباً بذلك 1148 صورة «إنستجرام» لكل ميل.

إنه مكان مذهل بشكل خاص في الخريف عندما تتغير ألوان الأوراق ويتحول المنظر إلى بحر من اللون البرتقالي والأحمر والبني الداكن.

شبه الجزيرة الأولمبية في واشنطن (798 صورة)

طريق شبه الجزيرة الأولمبية في واشنطن

يرسم الطريق الذي يبلغ طوله 300 ميل محيط الحديقة الأولمبية الوطنية، مما يجعله أفضل وأسهل طريقة لمشاهدة الجمال الطبيعي والحياة البرية لواشنطن. وقد أصبحت الحديقة رسمياً محمية دولية للمحيط الحيوي في عام 1976، وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1981.

تأكد من التوقف على طول طريق «شبه الجزيرة الأولمبية» للحصول على الكثير من الصور الفوتوغرافية، والتي أحصتها مجموعة «بنتاجون موتور» ب 798 صورة لكل ميل على «إنستجرام».

طريق شبه الجزيرة الأولمبية مكان رائع يُطل على مناظر خلابة، وهو أكثر من مجرد أميال من الجبال والغابات المطيرة والحياة البرية والشلالات ووجهات النظر لاستكشافها من البداية إلى النهاية.

«جوينج تو ذا صن» في مونتانا (940 صورة)

تمت تسمية الطريق المتعرج على اسم جبل «جوينج تو ذا صن» الذي يطل بشكل بارز وراء طريق «لوجان باس»، إنه طريق جبلي خلاب في جبال روكي في غرب الولايات المتحدة، في حديقة جلاسير الوطنية في مونتانا، وهو أول طريق في العالم بوصفه مكاناً تاريخياً ومعلماً وطنياً للهندسة المدنية.

كما يوفر الطريق الجبلي البالغ طوله 50 ميلاً مناظر ملحمية للزوار في أعلى قمة على ارتفاع 2026 متراً عن سطح البحر، مع 940 صورة «إنستجرام» لكل ميل.

آيسفيلدز باركواي في كندا (781 صورة)

طريق آيسفيلدز باركواي في كندا

يربط امتداد طريق «آيسفيلدز باركواي» بين اثنين من أجمل المواقع في كندا، بحيرة لويز بجاسبر في ألبرتا، ويمتد شمالاً حتى وادي «بو» بعد بحيرة «هيكتور». وعلى طول الطريق الممتد على مسافة 144 ميلاً، سترى أكثر من 100 نهر جليدي، بالإضافة إلى مناظر طبيعية ساحرة تتخللها الشلالات الهادرة وغابات الصنوبر الكثيفة. وقد حصدت مناطق الجذب السياحي هذه 781 صورة لكل ميل على «إنستجرام».

«وايلد أتلانتيك واي» في إيرلندا (853 صورة)

طريق وايلد أتلانتيك واي في إيرلندا

بدءاً من مقاطعة دونيجال، يمتد طريق «وايلد أتلانتيك واي» ذو المناظر الخلابة على أعلى المنحدرات البحرية في أوروبا. قاطعاً 1553 ميلاً، يتخللها 853 صورة «إنستجرام» لكل ميل. وإذا كان لديك وقت، لا تقطع المسافة على عجل فقد يكون من الأفضل التعامل مع المعالم البارزة على هذا الطريق الساحلي في شرائح زمنية أقصر للاستمتاع بأكبر قدر من جاذبية الطبيعة.

تعتبر هذه الرحلة البرية الطويلة الأفضل على مدار عدة أيام حيث تمر من خلالها عبر 9 مقاطعات إيرلندية مختلفة تستحق الاستكشاف.

يمكنك الانحراف عن المسار وزيارة بعض الجزر على طول الطريق، فهناك 30 جزيرة رائعة للاختيار من بينها أو التوقف في دونيجال وزيارة القلعة في «حديقة جلينفيج الوطنية»، حيث قضت نجوم هوليوود مثل مارلين مونرو إجازتهم في أواخر القرن العشرين.