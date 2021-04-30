شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلسلة من العمليات الجراحية..حورية فرغلي تستعيد جمالها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت أخيراً الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمالها، بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي خضعت لها في الولايات المتحدة مؤخراً، لتجميل أنفها وتحسين مشكلة التنفس لديها، ظهرت معها في صورة حديثة لها تبتسم، لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أبدوا سعادتهم بنجاح الجراحة.

وطمأنت فرغلي جمهورها على نجاح الجراحة الأخيرة لها في الأنف، ونشرت صورتها على صفحتها في «فيسبوك»، وكتبت: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وحازت فرغلي في الفترة الأخيرة تعاطف الملايين، بعدما تعرضت إلى التنمّر بعد تداول صورة لها ظهر فيها أنفها بشكل غير طبيعي، لتكشف لاحقاً عن معاناتها بسبب حادثة لها، تسببت في إجراء سلسلة من الجراحات الفاشلة لترميم أنفها، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة.

وأكدت حورية أنها تستعد إلى العودة إلى مصر، مجدداً للمشاركة في أعمال فنية تنافس بها في دراما رمضان 2021.