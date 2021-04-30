شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي، مؤسسة غذائية في رأس الخور الصناعية، ومقهى شيشة في المدينة العالمية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخالفت مؤسستين ووجهت 30 تنبيهاً، وذلك يوم 29 إبريل.

ونفذ مفتشو البلدية 2389 زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2355 مؤسسة.

وأكدت البلدية أن المفتشين يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم.