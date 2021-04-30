شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل الفنان الكوميدي سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت الفحوص إيجابية تحاليلهما، وفق ما أكدته مصادر مقربة من العائلة، الخميس.

وأوضحت المصادر، أن الفنان الكبير، دخل، الخميس مستشفى في منطقة المهندسين، بينما دخلت زوجته أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم.

بدورها، أكدت نقابة الممثلين، أنها تحاول التواصل مع العائلة من أجل الاطمئنان على حالة الفنانين الكبيرين.