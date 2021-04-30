شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على إنشاء هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، واعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين.

وفيما يلى نستعرض موارد الهيئة وفقا للقانون...

تتكون موارد هيئة المتحف من:

1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.

2 – القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3 – المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات و الهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4 – مقابل أداء العمال والخدمات التى تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.

5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.

6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.