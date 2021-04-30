الإمارات تعزي إسرائيل بضحايا حادث التدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عزى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي معزياً بضحايا حادث التدافع، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً وأصيب العشرات في حادث تدافع خلال حج يهودي بإسرائيل، في تجمع هو الأضخم منذ بدء الجائحة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "كارثة كبرى". وقدمت كل من واشنطن وبروكسل التعازي.

لقي 44 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في شمال إسرائيل في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة (30 نيسان/أبريل 2021) خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود، في كارثة طبعت أضخم تجمّع تشهده إسرائيل منذ بدء جائحة كوفيد-19.