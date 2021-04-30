إغلاق 25 مقهى وورشة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، حملات للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأسفرت الحملات عن إغلاق مقهى وتحرير 182 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.
وقاد الحملات المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، بمشاركة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، وخالد فراج رئيس مدينة أطسا، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.