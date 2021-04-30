إغلاق 25 مقهى وورشة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، حملات للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأسفرت الحملات عن إغلاق مقهى وتحرير 182 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وقاد الحملات المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، بمشاركة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، وخالد فراج رئيس مدينة أطسا، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.