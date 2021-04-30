الشمري: البرلمان العربي يسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة

المناطق - الرياض

أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري دعم البرلمان العربي لقدرات المرأة العربية وتمكينها في مختلف المجالات، لافتة إلى أنها تحظى بأولوية متقدمة في إستراتيجية العمل الجديدة تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققتها وإدراكاً لحجم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها في بناء وتنمية أسرتها الصغيرة ووطنها ومجتمعها العربي.

وأشارت خلال مؤتمر نظمه الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الشراكة من أجل الجندرة الذي عقد عبر الاتصال المرئي إلى أن جهود البرلمان العربي بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وذلك في إطار رؤية البرلمان العربي لمناهضة العنف ضدها في كافة المجالات، موضحة أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان العربي تصل إلى 25 في المائة ويسعى إلى زيادتها كأحد محاور إستراتيجية العمل الجديدة لتصبح الأعلى بين البرلمانات الإقليمية.