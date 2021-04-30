الشرطة يتطلع لنتيجة إيجابية في ختام مبارياته الآسيوية

ويتواجه الفريقان في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة في ملعب الجوهرة.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الاستقلال الإيراني بثلاثة أهدف مقابل لا شيء.

ويتطلع فريق الشرطة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الاستقلال الإيراني بعد فوزه على الدحيل القطري 2-1 في خامس مبارياته في دوري أبطال آسيا.



وودَّع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 4 خسائر متتالية من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران، والأهلي السعودي.