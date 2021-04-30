انت الان تتابع خبر الشرطة يتطلع لنتيجة إيجابية في ختام مبارياته الآسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-30 | 18:26
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يخوض فريق الشرطة لكرة القدم ، مساء اليوم الجمعة، مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا والتي ستجمعه بفريق الاستقلال الإيراني.
ويتواجه الفريقان في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة في ملعب الجوهرة.
ويتطلع فريق الشرطة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الاستقلال الإيراني بعد فوزه على الدحيل القطري 2-1 في خامس مبارياته في دوري أبطال آسيا.
وودَّع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 4 خسائر متتالية من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران، والأهلي السعودي.
وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الاستقلال الإيراني بثلاثة أهدف مقابل لا شيء.
ويتطلع فريق الشرطة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الاستقلال الإيراني بعد فوزه على الدحيل القطري 2-1 في خامس مبارياته في دوري أبطال آسيا.
وودَّع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 4 خسائر متتالية من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران، والأهلي السعودي.
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