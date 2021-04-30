اعتقال متهمين بحوزتهما 'كريستال' في الانبار

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه " بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع وتوزيع مادة الكريستال المخدرة في مدينة الرمادي منطقة الصوفية، واستحصال الموافقات القضائية الرسمية، تم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والتوجه إلى المكان المقصود".وأشارت إلى أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ(٧ غم) وأدوات للتعاطي وامبولات وقداحات حرق".

وأكدت الوزارة "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهمين وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

