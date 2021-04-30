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أسعار النفط تسجل انخفاضاً جديداً

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار النفط انخفاضاً جديداً خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع الخام الأمريكي بنحو 2%، أما "برنت" فقد هبط بحوالي 1.8%.
ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بحلول الساعة 16:51 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.09% إلى 63.65 دولار للبرميل.

فيما تراجع مزيج "برنت" بنسبة 1.75% إلى 67.36 دولار للبرميل.


وجاء الهبوط بعد أن لامست الأسعار أمس أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ طغت المخاوف اليوم من إجراءات الإغلاق في الهند والبرازيل على التوقعات الإيجابية بزيادة الطلب على النفط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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