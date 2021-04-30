الاستخبارات تضبط 17 عبوة ناسفة معبأة بـc4 في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط عدداً من العبوات الناسفة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تأكيداً لمهامها في البحث والتفتيش عن مخلفات ومخابئ أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة ٣٨ من ضبط ١٧ عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر معبأة بمادة c4 في منطقة الزنكورة بالرمادي في الانبار".



وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً دون حدوث أضرار".

