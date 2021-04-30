شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكلب «ميجور»..هرة رئاسية في البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

يستعد البيت الأبيض لاستقبال نزيل جديد؛ إذ أكدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أنها والرئيس جو بايدن ينتظران وصول هرة لتنضم إلى الكلب «ميجور» وقالت جيل بايدن في مقابلة عُرضت ضمن برنامج «توداي شو» عبر قناة «ان بي سي» الجمعة: «الأمر صحيح. هو ينتظر للمجيء إلى هنا. بالأحرى هي تنتظر».

ويشكل وصول الهرة الأولى إلى البيت الأبيض بعد تكهنات كثيرة سرت في هذا الاتجاه، تحدياً جديداً لكلب بايدن «ميجور» الذي أظهر سلوكاً عدائياً في الأشهر الأخيرة، وواجه صعوبة في التأقلم مع حياته الجديدة في المقر الرئاسي.

وقالت جيل: «كان ذلك جزءاً من التدريب الذي تلقاه. لقد أخذوه إلى مأوى للقطط وأبلى بلاء حسناً معها».

فقد أُرسل هذا الكلب من نوع «الراعي» الألماني، وهو أحد كلبي الزوجين بايدن مع زميله الأكبر سناً من الفصيلة عينها «تشامب»، إلى خارج البيت الأبيض قبل أسابيع، للخضوع لتدريب بعد حوادث عض.

وعزا الرئيس بايدن المشكلات مع «ميجور» إلى اعتماده سلوكاً حمائياً مفرطاً في بيئته الجديدة التي في الأغلب يوجد فيها أشخاص كثر غير مألوفين للحيوان. وبات على الكلب المشاغب التأقلم أيضاً مع وجود قط في البيت الأبيض.