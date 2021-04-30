شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد استحوذ على 96.8% من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالى (21/2022) عن استحواذ محافظات الصعيد على اهتماما خاصا من الدولة وأجهزتها، حيث حققت الاستثمارات الحكومية معدلات نمو ملحوظة، وانعكس ذلك أيضا على المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي أولت اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد.

ونستعرض فيما يلى أبرز الأرقام والإحصائيات والمعدلات التي تعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد:

- حققت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى (21/2022) معدل نمو 34% مُقارنة بعام (18/2019)

- تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة

- استحوذت محافظة أسوان على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد في (21/2022) تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، قنا 10.9%، المنيا 8.5%، بني سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادي الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%

- 94% من سكان قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة (375 قرية) في محافظات الصعيد بعدد 334 قرية

- استحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة

- استحوذ الصعيد على 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة

- استحوذت محافظات الصعيد على 90.2% من الوحدات الصحية

- 84.4% من الفصول والمدارس التي تم إنشائها وتطويرها بالصعيد

- 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق بمحافظات الصعيد

- 11 مليون مواطن في الصعيد ضمن المستفيدين من المرحلة الثانية "حياة كريمة" بنسبة 36.6% من إجمالي سكان الصعيد، في 873 قرية، بنسبة 61% من إجمالي قرى المبادرة

- من المُستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل

- من المستهدف إنشاء 5500 فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى

- من المستهدف إنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية

- تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية

- تأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية