انت الان تتابع خبر الكمارك تسهل دخول عشرات صهاريج الأوكسجين الطبي عبر سفوان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، تسهيل دخول صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي عبر كمرك سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول (٣٧) صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ٢٤ - ٣٠ نيسان الحالي وذلك بعد إكمال جميع الإجراءات الكمركية".
وأشارت إلى أن "ذلك جاء لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".
وأشارت إلى أن "ذلك جاء لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".