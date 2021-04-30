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الكمارك تسهل دخول عشرات صهاريج الأوكسجين الطبي عبر سفوان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، تسهيل دخول صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي عبر كمرك سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول (٣٧) صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ٢٤ - ٣٠ نيسان الحالي وذلك بعد إكمال جميع الإجراءات الكمركية".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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