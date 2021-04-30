الأزمة النيابية توضح حقيقة تهريب لقاحات كورونا خارج العراق

بغداد - ياسين صفوان - نفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، وجود تهريب للقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى خارج العراق.

وقال عضو الخلية النائب جواد الموسوي، للوكالة الرسمية: "تم خلال الأسبوع المنصرم تدقيق الموضوع وزيارة وزارة الصحة لبعض المنافذ الخاصة بإعطاء اللقاح، وتم تدقيق الآلية بحسب الرابط الإلكتروني وحسب التسجيل في المراكز، حيث تبين بأنه لا يوجد هناك تسريب او تهريب للقاح أو لبطاقة اللقاح".



وأكد، على "ضرورة أن تكون هناك رقابة شعبية حتى من المواطن في هذا الموضوع"، خاتماً بالقول: "نحن على استعداد كامل بالتحقق منه وبأي معلومة تأتي من قبل أي مواطن، ونتمنى ان تكون دقيقة للتحقق منها".

