انت الان تتابع خبر 'قاهر الذهب' يواصل رحلة الأرقام القياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اخترق البلاديوم حاجز 3 آلاف دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى اليوم الجمعة، مدعوما بمخاوف مستمرة بشأن نقص المعروض من المعدن المستخدم بشكل أساسي بأجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.
وكان البلاديوم -في أحدث تعاملات- مرتفعا 1% إلى 2984.68 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار اليوم. وهو في طريقه لتسجيل مكسب شهري أيضا.
في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1769 دولارا للأوقية بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش.
في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1769 دولارا للأوقية بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش.