'قاهر الذهب' يواصل رحلة الأرقام القياسية

وكان البلاديوم -في أحدث تعاملات- مرتفعا 1% إلى 2984.68 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار اليوم. وهو في طريقه لتسجيل مكسب شهري أيضا.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1769 دولارا للأوقية بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش.

