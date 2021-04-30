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"إبادة الأرمن".. جريمة لا تمحوها السنون فهل تقر بها تركيا؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لا تزال مذبحة الأرمن تلاحق تركيا، فقبل أكثر من قرن ارتكبت الدولة العثمانية مجزرة بحق الأرمن في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

"إبادة الأرمن" شوكة في خاصرة تركيا.. لماذا؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف، اليوم السبت، بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية"، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرميني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه "إبادة".

وبذلك ستضاف الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 دولة تعترف بأن المذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين، "إبادة". 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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