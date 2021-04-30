بلينكن إلى أوكرانيا.. زيارة دعم "ثابت" ضد روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أمريكا عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى أوكرانيا الشهر المقبل للتعبير عن الدعم لكييف بعد حشد روسيا قواتها قبل سحبها مؤخرا.

وقالت الخارجية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم زيارة إلى أوكرانيا الشهر المقبل للتعبير عن دعم واشنطن "الثابت" لكييف بعد الأزمة الأخيرة مع موسكو.



وأوضح بيان صدر عن نيد برايس، الناطق باسم بلينكن، أن الزيارة المقررة في 5، 6 من مايو/ أيار المقبل تهدف إلى "التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه عدوان روسيا المتواصل".

والإثنين الماضي، أعلنت روسيا أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا "كشخص غير مرغوب فيه"، ردا على "أعمال غير ودية" من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "هذا الموظف في السفارة الأوكرانية يتوجب عليه أن يغادر الأراضي الروسية قبل 30 أبريل/نيسان، موضحة أن "هذا الإجراء مرتبط بإعلان طرد دبلوماسي روسي في كييف في 19 أبريل/نيسان".

وكانت كييف اتخذت قرار طرده، ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرج (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.

وحذرت الخارجية الروسية، من "إجراءات جديدة" محتملة ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين إذا واصلت كييف "الأعمال العدائية" ضد الموظفين الروس في أوكرانيا.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، مشيرا إلى أن كييف ستعلن "في مستقبل قريب" طرد دبلوماسي روسي.

يأتي الإجراء الجديد من قبل موسكو في وقت أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي انسحاب قواتها التي كانت تجري تدريبات في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأثار نشر تلك القوات مخاوف جدية في كييف والعواصم الغربية التي اتهمت موسكو بالتشجيع على حصول تصعيد حول المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في أوكرانيا.

من جانبها، قالت روسيا إن هذه التدريبات لا تهدد أحدا وأنها جاءت ردا على مناورات حلف شمال الأطلسي المعادية في أوروبا.