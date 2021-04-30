زيارة مرتقبة لبلينكن إلى أوكرانيا بعد تحرّكات القوات الروسية

واشنطن - أ ف ب

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى أوكرانيا الشهر المقبل؛ للتعبير عن دعم واشنطن «الثابت» لكييف بعد حشد روسيا قواتها مؤخراً عند الحدود مع جارتها.

نشرت روسيا في الأسابيع الأخيرة، ما يصل إلى مئة ألف جندي قرب حدود أوكرانيا الشمالية والشرقية وفي القرم، ما أثار القلق من احتمال حدوث تصعيد.

لكن موسكو أعلنت في 23 الشهر الجاري، أنها بدأت سحب قواتها، في إعلان قوبل بترحيب من كييف وحلف شمال الأطلسي.

وأفاد بيان صدر عن نيد برايس، الناطق باسم بلينكن، أن الزيارة المقررة في الخامس والسادس من أيار/مايو تهدف إلى «تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». ومن المقرر أن يلتقي بلينكن برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينيسكي خلال الزيارة.

تخوض كييف مواجهات ضد انفصاليين في منطقتي دانيتسك ولوغانسك شرقاً منذ عام 2014، بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم.

وانهار العام الجاري اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في تموز/يوليو الماضي، مع ارتفاع حدة المواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين منذ كانون الثاني/ يناير.