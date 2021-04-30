السفارة الأمريكية اضطرت لخفض الخدمات القنصلية في موسكو

موسكو – رويترز

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، الجمعة، إنها تخفض الخدمات القنصلية بعدما فرضت روسيا قيوداً على تعيين موظفين محليين في البعثات الأجنبية في أحدث انتكاسة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قانوناً يقلص عدد الموظفين المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، وأمر الحكومة بإعداد قائمة بالبلدان «غير الصديقة» التي ستخضع لهذه القيود.

وقالت السفارة في بيان «نأسف لأن أفعال الحكومة الروسية أجبرتنا على خفض قوتنا العاملة القنصلية بنسبة 75%». وأضافت: «اعتباراً من 12 مايو ستخفض السفارة الأمريكية الخدمات القنصلية لتشمل خدمات الطوارئ فحسب للمواطنين الأمريكيين وعدد محدود للغاية من حالات الهجرة الطارئة». وتابعت «سيتوقف منح تأشيرات غير المهاجرين للسفر غير الدبلوماسي».

كما حثت السفارة في موسكو أيضا المواطنين الأمريكيين في روسيا على الانتباه لمهلة حددتها الحكومة الروسية لانتهاء مد مؤقت لتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة ووثائق الهجرة في 15 يونيو حزيران.