سباق رباعي مثير على لقب «الليجا»

يأمل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الاستفادة من هدية غرناطة الفائز على برشلونة لتعزيز مكانته عندما يحل ضيفاً، السبت، على إلتشي، فيما يطمح النادي الكتالوني في التعويض عندما يحل ضيفاً على فالنسيا، الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي المقابل، يدرك ريال مدريد الثاني، وحامل اللقب بفارق المواجهتين المباشرتين أمام برشلونة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، أهمية مباراته أمام مضيفه أوساسونا، السبت، أيضاً، في سعيه إلى الدفاع عن لقبه، على غرار إشبيلية الرابع (70 نقطة) المستضيف لأتلتيك بلباو، الاثنين، في ختام المرحلة، في سباق رباعي على اللقب الغالي في الأمتار الأخيرة.

وتركت هزيمة برشلونة على أرضه أمام غرناطة (1-2) في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين، منافسه أتلتيكو في الصدارة قبل خمس مراحل من النهاية، قبل لقاء القمة بينهما في المرحلة 35 في كامب نو، في ما يمكن أن يكون الاستحقاق الأهم لحسم لقب «الليجا» لرجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للمرة الأولى منذ عام 2014.

ويملك أتلتيكو 73 نقطة، مقابل 71 لريال مدريد وبرشلونة، و70 لإشبيلية.

من جهته، قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: الليجا معقدة دائماً، لست سعيداً بهزائم المنافسين، يجب أن ننظر إلى أنفسنا فقط، نريد تحقيق لقب الليجا وسنحاول الفوز بالمباريات المتبقية، لذلك تركيزنا على مباراة أوساسونا فقط.