شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضع البصمة الأخيرة على «الاسكوديتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يملك إنتر ميلان فرصة إحراز لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2010 في المرحلة الرابعة والثلاثين، فيما يحتدم صراع مثير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل إنتر ضيفاً على كروتوني صاحب المركز الأخير، السبت، وسيسمح له فوزه بوضع يد على لقب فاز به آخر مرة في 2010.

ويتصدر النيراتسوري الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر أتالانتا، ويمكن لرجال المدرب أنتونيو كونتي حسم «الاسكوديتو» التاسع عشر في تاريخهم في هذه المرحلة في حال فوزهم على كروتوني، ولكن شرط تعادل أو خسارة مطاردهم المباشر، الأحد، أمام مضيفه ساسوولو الثامن.

ويملك إنتر فرصة ثانية للتتويج، لكونه سيضمنه حتى في حال تعادله أمام كروتوني ولكن مع خسارة أتالانتا أمام ساسوولو نظراً لتفوقه في المواجهتين المباشرتين، وتعثر الثلاثي نابولي وميلان ويوفنتوس أمام كالياري وبينيفينتو واودينيزي على التوالي.

وتتساوى الأندية الثلاثة نقاطاً في المركز الثالث (66 نقطة)، وهي تخوض منافسة مثيرة مع أتالانتا الثاني (68 نقطة)، ولاتسيو السادس (61 نقطة مع مباراة مؤجلة)، على البطاقات الثلاث المتبقية للمشاركة في المسابقة القارية العريقة الأم، الموسم المقبل.

ويلعب السبت أيضاً،ميلان مع بينفينتو، والأحد يوفنتوس مع أودينيزي،ونابولي مع كالياري، والاثنين روما مع تورينو.