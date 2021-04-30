شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبرئ عالماً كشف عن مخاطر إصابة بالسرطان ناجمة عن تلوث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (إسطنبول - أ ف ب)

برّأت محكمة استئناف تركية عالماً حُكم عليه بالسجن لأكثر من عام لأنه كشف عن دراسة حكومية حول مخاطر الإصابة بمرض السرطان ناجمة عن التلوّث في غربي تركيا.

في جلسة عُقدت الخميس، اعتبرت المحكمة أن تقرير وزارة الصحة الذي كشف عنه المهندس الزراعي بولنت شيك لا يمكن «اعتباره خاضعاً للسرية» وبالتالي تمّت تبرئة المدعى عليه، بحسب قرار قضائي، الجمعة.

وقال شيك: «كنت أتوقع أن يتمّ تأكيد إدانتي (في الاستئناف). في الحقيقة، وكلاء الدفاع عني وأنا أيضاً فوجئنا بعض الشيء (...) لدي شعور أنه تم إحقاق العدالة». وأضاف: «وزارة الصحة لا تزال تبقي هذا التقرير سرياً. ماذا تفعل هذه الوزارة، لماذا هي موجودة؟ لحماية صحة الناس والبيئة».

ودين شيك في محكمة الدرجة الأولى بالسجن 15 شهراً، عقب محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة عام 2019.

وكانت السلطات تتهمه بأنه «كشف عن معلومات سرية» عبر نشره عام 2018 خلاصات تقرير لوزارة الصحة يؤكد وجود رابط بين تلوث الأراضي والمياه والطعام ومعدلات السرطان المرتفعة في عدة محافظات في غربي البلاد.

شارك شيك في هذه الدراسة التي أُجريت بين عامي 2011 و2015 وقرر الكشف عن مضمون هذا التقرير في الصحافة وتوصل إلى أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير.