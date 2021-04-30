مانشستر سيتي يلاقي كريستال بالاس وعينه على التتويج السابع

يأمل مانشستر سيتي إنهاء أسبوع حافل، بالتتويج بطلاً للدوري الإنجليزي في كرة القدم، شرط فوزه على مضيفه كريستال بالاس، السبت، وخسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليفربول،الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويملك مانشستر سيتي 77 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط على يونايتد، وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات الفارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية الدوري بأربع مراحل. وفي حال تتويجه، سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى سبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.

وكان سيتي توّج بباكورة ألقابه هذا الموسم بإحرازه كأس رابطة الأندية الانجليزية بفوزه على توتنهام 1-0، ثم عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليصبح على مقربة من التأهل إلى أول نهائي قاري له في المسابقة الأبرز.

وبعد أن استهل الموسم الحالي بصعوبة بالغة شهدت احتلاله المركز الثاني عشر في المراحل الأولى وخسارة قاسية على أرضه أمام ليستر سيتي 1-5، نجح فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في استعادة توازنه والتحليق في الصدارة في الأسابيع الأخيرة.

ضربة قاضية

وعلى ملعب «أولدترافورد» يريد مانشستر يونايتد توجيه ضربة لآمال غريمه التقليدي ليفربول بالمشاركة في دوري الأبطال، حيث تبتعد كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في المركز السادس، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية.

أما مانشستر يونايتد، فيضع كل ثقله لإحراز الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) بعد أن ضمن بنسبة كبيرة بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال.

ولم يحرز مانشستر يونايتد أي لقب منذ أن توج بطلاً للمسابقة ذاتها عام 2017، بإشراف مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويخوض تشيلسي السبت أيضاً مباراة سهلة نسبياً على أرضه أمام جاره فولهام الثامن عشر، ويلتقي برايتون مع ليدز يونايتد، وإيفرتون مع أستون فيلا، في حين يلعب، الأحد، نيوكاسل يونايتد مع أرسنال، وتوتنهام مع شيفيلد يونايتد.