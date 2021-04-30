بتوجيهات النعيمي.. عمار بن حميد يطلق منصة تعليم القرآن عن بعد

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم «عن بعد» التي تعنى بتطبيق أفضل الممارسات في تعليم القرآن الكريم مستفيدة من التكنولوجيا الخدماتية والاتصال.

ويأتي إطلاق «منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم عن بعد» - التي يشرف عليها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ويتزامن إطلاق المنصة مع الزيادة المطردة في الإقبال على تعلم وحفظ كتاب الله، حيث استطاع المركز بفضل الله، منذ تأسيسه، أن يشرف على تحفيظ وتعليم أكثر من 5200 طالب وطالبة منهم 160 استطاعوا حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - خلال إطلاق المنصة مساء أمس الأول: إن القرآن الكريم حياة القلوب ونورها ومصدر عزنا وفخرنا وحياة مشرفة، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ها نحن نشهد اليوم إنجازاً جديداً حصيلة عمل مثمر ودؤوب تكاتفت على إعداده نفوس وهمم عالية لإطلاق منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم عن بعد، والتي ستوفر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم لكل فئات المجتمع، ذكوراً وإناثا.

وأضاف سموه: بعد نجاح الفترة التجريبية للمنصة التي استقبلت أكثر من 1300 منتسب يأتي إطلاقها رسمياً لتستقبل شريحة أكبر من أفراد المجتمع من كبار المواطنين، والمقيمين، والموظفين، وربات البيوت، وأصحاب الهمم، وغير الناطقين بالعربية، وطلاب المدارس والجامعات، لتكون المنصة متاحة لكل الراغبين في تلقي دروس الحفظ والتجويد على مستوى الدولة.

وأكد سموه أن منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم عن بعد، تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وبخصائص مميزة توفر سهولة المتابعة، ورصد النتائج للمركز ومتلقي الخدمة، ما يساهم في رفع الكفاءة والوقوف على فرص التحسين.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أصدر المرسوم الأميري بتأسيس مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، في عام 2012 ليكون المركز الرائد إقليمياً في خدمة القرآن الكريم، من خلال التحفيظ والتعليم وطباعة المصاحف باللغات العالمية، وإيجاد المبادرات والمشاريع المبتكرة والنموذجية لخدمة القرآن الكريم وأهله.

شارك في مراسم حفل الإطلاق «عن بعد» الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان، ونورة خليفة السويدي، أمين عام الاتحاد النسائي العام، والدكتور حمد الشيباني، مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعدد من كبار المسؤولين على مستوى الدولة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الاحتفال بإطلاق المنصة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يخدم القرآن الكريم، ويمكِّن الطالب من الحفظ والتعلم ومتابعة أدائه من منزله من دون الحاجة للحضور إلى المركز.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن راشد النعيمي، أن إطلاق المنصة ليس بغريب على توجيهات وأفعال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، فمسيرته الخيّرة داخل الدولة وخارجها، وبصماته في العناية بكتاب الله تأتي في وقت نشاهد الناشئة بحاجة إلى أن يتم توجيههم نحو القرآن الكريم.

وهنَّأ الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على هذا الإنجاز، وأشاد بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لما توليه من اهتمام وعناية بالقرآن الكريم بداية من المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

بدوره قال الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، إن منصة القرآن الكريم منصة إشعاعية تنير الطريق للطلاب وللأبناء وللبنات وللآباء وللأمهات إلى درب الله عز وجل.

وتناول المشاركون في مراسم احتفال المنصة الجديدة عدداً من الموضوعات حول التكنولوجيا الرقمية في تعليم القرآن، وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لخدمة كتاب الله تعالى، وأبرز التحديات التي تواجه هذا الجانب المعرفي، وسبل التغلب عليه، واستشراف المستقبل. (وام)