العملات العربية تستقر مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

استقر سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس، 49.04 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أمس الخميس عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفقا للموقع البنك، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.34 جنيه للشراء و41.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.62 جنيه للشراء و40.81 جنيه للبيع.

واستقر الريال القطري، أمس الخميس عند 4 جنيهات للشراء و4.31 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدينار الأردني عند 21.72 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.