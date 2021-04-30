إغلاق الحدائق وأماكن التجمعات في شم النسيم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، و شارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم؛ للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ، باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم؛ لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال القاضي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.