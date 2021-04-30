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إغلاق الحدائق وأماكن التجمعات في شم النسيم بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، و شارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم؛ للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس .

كما وجه المحافظ، باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم؛ لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال القاضي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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