إغلاق الحدائق وأماكن التجمعات في شم النسيم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، و شارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم؛ للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
كما وجه المحافظ، باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم؛ لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وقال القاضي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.