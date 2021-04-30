"بمناسبة العيد".. الداخلية توزع هدايا على المرضى بمستشفى أبوالريش للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع حقوق الإنسان وفدا لزيارة المرضى بمستشفى أبوالريش للأطفال، وإهدائهم بعض الهدايا العينية وملابس العيد، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد كان لتلك الفعاليات بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، وأعرب أهليتهم عن امتنانهم وتقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وحرصها على مشاركة الأطفال الاحتفال بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.