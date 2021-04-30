البنك الأهلي: 123 مليون جنيه للإفراج عن الغارمين والغارمات في 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس جمعية البنك الخيرية، إنه تم توجيه 123 مليون جنيه، للإفراج عن الغارمين والغارمات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن ذلك بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" التي تتولى تحديد الحالات وفقا للدراسات الوافية والموضوعية التي تقوم بها لموقف الغارمين والغارمات الاجتماعي والقانوني.

وأضاف عكاشة، في بيان اليوم، إن دور البنك لا يقتصر فقط على سداد ديونهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، لكن يمتد لتوفير مشروعات مولدة للدخل لهؤلاء الغارمين سعيا لضمان الاستقلالية والحفاظ على مصدر دخل ثابت ومستدام لهم ولأسرهم استهدافا لعدم تكرار تجارب الاستدانة مرة أخرى وسعيا لخلق مجتمع منتج وإتاحة فرص العمل التي تضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة.

ويعد ملف الغارمين والغارمات أحد أهم المجالات التي يركز عليها في دعمه للمسؤلية المجتمعية بجانب مجالات أخرى مختلفة.

وقالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إن البنك ينتهج استراتيجية واضحة في التعامل مع ملف الغارمين لتحقيق أفضل استفادة من مساهمات البنك به.

وأضافت أنه يتم منحهم تدريبات عملية من جانب متخصصين في المجالات والمهن التي تناسبهم سعيا لمنحهم الخبرات العملية اللازمة لمواكبة احتياجات السوق وتمكينهم من المنافسة وبدء مشروعاتهم بأسلوب عملي محترف يضمن لتلك المشروعات الاستدامة والثبات.