هل تعقد التعليم امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الأسئلة المجمعة؟.. نائب الوزير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان المجمع.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، امتحانات صفوف النقل بنظام امتحانات مجمعة، شاملة للمواد الأساسية في ورقة امتحانية واحدة

وأكد نائب الوزير، لمصراوي، أنه يتم إجراء امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي، بنظام كل مادة في امتحان منفصل، ولن تكون بنظام الامتحانات المجمعة كما حدث مع امتحانات صفوف النقل.

وفي السياق، أوضح حجازي، أن أي جدول متداول عن مواعيد امتحانات الإعدادية حتى الآن غير صحيح، مؤكدا أن إعلان جدول امتحان الشهادة الإعدادية، لا مركزي، و يصدر من المديريات التعليمية.