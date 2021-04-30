كورونا يواصل جنونه في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 اليوم الجمعة في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت احصاءات رويترز أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير شباط عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما . وفي المقابل ، استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.

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