الجيش الألماني يختتم مهام تدريب القوات الحكومية في أفغانستان ويتأهب للانسحاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأ دول حلف شمال الأطلسي الانسحاب من أفغانستان عقب قرار الرئيس الأميركي إنهاء أطول حروب بلاده، وقرر أعضاء الحلف هذا الشهر سحب القوات المشاركة في مهمة “الدعم الحازم” البالغ عددها 9600 عنصر بعد قرار جو بايدن إنهاء حضور واشنطن العسكري في أفغانستان.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الألمانية إن قوات بلادها في أفغانستان ستنهي تدريب القوات المحلية اليوم الجمعة، وتحول تركيزها على الانسحاب حيث تنهي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهمتهما بعد نحو عقدين.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن مع التحالف العسكري الغربي في منتصف أبريل أنهم سيسحبون نحو 10 آلاف من القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، علما أن ألمانيا تمتلك ثاني أكبر عدد من القوات هناك ويبلغ قوامها 1100 جندي.

ونشرت ألمانيا أكثر من 100 ألف جندي في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين شارك الكثير منهم في أكثر من مهمة.

وتوفي 59 من الجنود الألمان في أفغانستان، 35 منهم أثناء القتال أو جراء هجمات مسلحة وهي أعلى حصيلة لبعثة تابعة للجيش الألماني منذ الحرب العالمية الثانية.

وبإنهاء المهمة سيتعين على ألمانيا إعادة نشر ما يعادل نحو 800 حاوية من معدات منها سيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر وأسلحة وذخيرة.