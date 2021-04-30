شكرا لقرائتكم خبر عن المجر ترفع الإجراءات المفروضة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة رفع الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقال أوربان لمحطة إذاعية: "لقد وصلنا لمرحلة جديدة".

واعتبارا من غد السبت، يمكن للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من كوفيد19- الذهاب إلى المطاعم وصالات الرياضة والمتاحف وحدائق الحيوان دور السينما والمسارح والفعاليات الرياضية. وأصبحت الإقامة في الفنادق متاحة مجددا.

وقال أوربان إن تخفيف الإجراءات أصبح ممكنا بفضل حملة التطعيم الناجحة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز المجر ذات العشرة ملايين نسمة، حاجز الأربعة ملايين لمن تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم.

وتعتمد المجر في الأساس على الجرعات المصنوعة من جانب روسيا والصين التي لم تجاز بعد في الاتحاد الأوروبي إلى جانب لقاحات مصنوعة في الغرب.

تراجعت الإصابات بشكل كبير أيضا. وأمس الخميس جرى تسجيل 164 إصابة لكل مئة ألف شخص على مدار سبعة أيام بتراجع من 245 الأسبوع السابق.

غير أن معدل الوفيات مرتفع حيث توفى 186 شخصا بكوفيد19- أمس.

وقد يتسن الآن للأشخاص الملقحين أو المتعافين العودة إلى المجر من الخارج بدون الخضوع لعزل صحي إلزامي.

ووافقت المجر وصربيا ومونتينيجرو على الاعتراف بشهادات التطعيم الخاصة بكل منهم.

وكان هناك حظر على دخول الأشخاص القادمين من الخارج البلاد منذ سبتمبر.