انت الان تتابع خبر القبض على تاجري مخدرات في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزار الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ذي قار، ألقت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزتهما مواد مخدرة".
وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات".