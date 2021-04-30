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القبض على تاجري مخدرات في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزار الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ذي قار، ألقت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزتهما مواد مخدرة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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