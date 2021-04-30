انت الان تتابع خبر القبض على تاجري مخدرات في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزار الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار.