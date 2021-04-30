حملة تفتيش واسعة للقبض على المطلوبين للقضاء في صلاح الدين

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على (١٣) متهما بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة واودعتهم التوقيف".

واضاف البيان ان "مفارز شرطة بيجي عثرت على عبوه قمعية محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها بنفس المكان تحت السيطرة دون حادث يذكر".