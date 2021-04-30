انت الان تتابع خبر حملة تفتيش واسعة للقبض على المطلوبين للقضاء في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين المطلوبين للقضاء.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على (١٣) متهما بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة واودعتهم التوقيف".
واضاف البيان ان "مفارز شرطة بيجي عثرت على عبوه قمعية محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها بنفس المكان تحت السيطرة دون حادث يذكر".