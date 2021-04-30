الكشف عن قيمة المبيعات التي حققتها شركة أسترازينيكا لقاح كورونا

وهذه أول مرة تعلن الشركة التفاصيل المالية لتوزيع ومبيعات لقاحها الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وقالت إنها لن تجني أرباحا من اللقاح خلال الجائحة.

وشملت إيرادات اللقاح تسليم نحو 68 مليون جرعة في أنحاء العالم، وبلغت المبيعات إلى أوروبا 224 مليون دولار، بينما باعت الشركة لقاحات بقيمة 43 مليون دولار إلى الأسواق الناشئة، وحققت المبيعات إلى بقية أنحاء العالم 8 ملايين دولار.



وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية السويدية في بيان "نتوقع تراجع تأثير كوفيد وأن يتحسن الأداء في النصف الثاني من 2021".