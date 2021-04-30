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بريطانيا تؤكد ايقاف تهديد فيروس كورونا في ثلث البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت بيانات حكومية بريطانية، أنه قد تم القضاء على تهديد فيروس كورونا في ثلث البلاد، فيما لا تزال المملكة المتحدة تفرض قيود إغلاق قاسية.
وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية البريطانية، فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر نيسان.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين.


وتظهر الإحصاءات التي تصل حتى 29 نيسان أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألفا خلال نفس الفترة في كانون الثاني.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 48 مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس، و14 مليونا تلقوا الجرعتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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