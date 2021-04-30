بريطانيا تؤكد ايقاف تهديد فيروس كورونا في ثلث البلاد

وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية البريطانية، فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر نيسان.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين.



وتظهر الإحصاءات التي تصل حتى 29 نيسان أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألفا خلال نفس الفترة في كانون الثاني.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 48 مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس، و14 مليونا تلقوا الجرعتين.

