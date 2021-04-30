نائب ينتقد التعامل مع عمال النظافة كمواطنين من الدرجة الثالثة ويدعو الكاظمي لإنصافهم

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن ائتلاف عراقيون علي البديري، اليوم الجمعة، ان موظفي الاجور اليومية والعقود من عمال النظافة في البلديات يتعرضون الى التهميش والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثالثة من خلال تقليل أجورهم وعدم النظر في معاناتهم، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة حكومية تعالج مشاكلهم وفقا للقوانين والقرارات النافذة.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "موظفي الاجور اليومية والعقود من عمال النظافة في البلديات يتعرضون الى التهميش والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثالثة ويتم تقليل اجورهم في نظرة دونية وتجاهل بعيدة كل البعد عن روح المواطنة "، مبينا ان "عامل التنظيف راتبه في جميع بلدان العالم يفوق راتب اي موظف كجزء من تقدير دور واهمية عمل أبناء هذه الشريحة في المجتمعات".



واضاف البديري، انه "للاسف الشديد لم نجد اي جهة او حزب دعا او تحرك من اجل انصاف هذه الشريحة المظلومة والمطالبة بحقوقهم"، لافتا الى ان "مديريات البلدية في محافظات وسط وجنوب العراق قاموا بغلق دوائرهم بغية ايصال صوتهم الى رئيس مجلس الوزراء للنظر الى وضعهم وانصافهم، على اعتبار انه تم تثبيت حقوقهم ضمن قانون الموازنة استكمالا لاجراءات قرار 315 في حفظ حقوق و رواتب العقود و موظفي الاجور اليومية".



ودعا البديري، رئيس مجلس الوزراء، الى "النظر بعين الابوية الى تلك الشريحة وتشكيل لجنة لمتابعة وضعهم ومعالجة قضية رواتبهم وفقا للقوانين والقرارات النافذة"