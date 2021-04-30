السفارة الفلسطينية تؤكد مصرع 3 فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت سفارة دولة فلسطين في العراق، عن وفاة ثلاث نساء فلسطينيات من أُسرة واحدة قضين في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة من السفارة الفلسطينية والتي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، فقد "نعت السفارة كل من، هاجر محمود يوسف الشعبان، وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان".