أدرعي ردا على شامتين عرب: اتقوا الله في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهجن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي شماتة مغردين عرب في مقتل 44 وإصابة أكثر من 100 إسرائيلي في حادث تدافع الليلة الماضية.

وكتب أدرعي، الجمعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": ردا على عبارات الشماتة التي كتبها مغردون عرب "عيب عليكم. اتقوا الله على الأقل في رمضان".

وفي تغريدة أخرى كتب أدرعي "فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون ما لقينا".

وأضاف الناطق الإسرائيلي: "نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون".





وتابع أدرعي: "ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان".

وكان أدرعي قال في وقت سابق "44 قتيلًا نتيجة مأساة أليمة في جبل ميرون قرب صفد خلال احتفالات دينية بعيد الشعلة نتيجة حادث تدافع وتزاحم".

ورد مغردون عرب من مختلف الدول العربية بعبارات شماتة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحداد الوطني الأحد على إثر مقتل 44 وإصابة اكثر من 100 في الحادث.

ووقع الحادث في جبل الجرمة بالجليل في شمالي إسرائيل.