7 قتلى في هجوم على مسجد شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل سبعة مصلين، اليوم الجمعة، برصاص مسلحين من حركة طالبان في ولاية بغلان شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الحادث وقع في منطقة خنجان بالولاية، بينما كان المصلون يخرجون من المسجد.



وبحسب الوزارة كان من بين الضحايا طفلان.

وأضاف عريان أن قوات قريبة للشرطة فتحت النار بعد ذلك على منفذي الهجوم فقتلت اثنين منهم.

ولم تعلق طالبان بعد على الهجوم.



والثلاثاء، أطلق مسلحون مجهولون النار على عدد من الأشخاص الذين كانوا قادمين من صلاة في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ويتحمل المدنيون جزءا كبيرا من عبء الصراع المستمر، حيث يسقط العديد منهم بين قتيل وجريح سنويا خلال هجمات.